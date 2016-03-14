Евросоюз вводит безвизовый режим с Перу

Как говорится на сайте Еврокомиссии, соглашение разрешит безвизовый въезд для перуанских граждан на территорию Евросоюза для краткосрочного пребывания до 90 дней, а также для граждан ЕС, которые путешествуют в Перу, передает "ЕвроПравда".

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"Соглашение сделает безвизовый въезд в ЕС реальностью для граждан Перу, которые, я знаю, очень ждут этого момента. Я поздравляю правительство Перу с быстрой и успешной выдачей биометрических паспортов для своих граждан.

Это условие является важным для ЕС. Важно, чтобы система выдачи биометрических паспортов полностью была завершена к лету.

Я уверен, что это соглашение будет способствовать развитию туризма, торговли и деловых контактов между народами наших двух больших континентов", - сказал еврокомиссар по вопросам миграции Димитрас Аврамопулос.

Безвизовый режим для граждан Перу не будет распространяться на территорию Великобритании и Ирландии.