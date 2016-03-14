Евросоюз вводит безвизовый режим с Перу

17:00, 14 марта 2016
Мир
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Евросоюз и Перу сегодня подпишут безвизовое соглашение о краткосрочном пребывании граждан, которое начнет действовать 15 марта 2016 года.

REUTERS

Как говорится на сайте Еврокомиссии, соглашение разрешит безвизовый въезд для перуанских граждан на территорию Евросоюза для краткосрочного пребывания до 90 дней, а также для граждан ЕС, которые путешествуют в Перу, передает "ЕвроПравда".

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"Соглашение сделает безвизовый въезд в ЕС реальностью для граждан Перу, которые, я знаю, очень ждут этого момента. Я поздравляю правительство Перу с быстрой и успешной выдачей биометрических паспортов для своих граждан.

Это условие является важным для ЕС. Важно, чтобы система выдачи биометрических паспортов полностью была завершена к лету.

Я уверен, что это соглашение будет способствовать развитию туризма, торговли и деловых контактов между народами наших двух больших континентов", - сказал еврокомиссар по вопросам миграции Димитрас Аврамопулос.

Безвизовый режим для граждан Перу не будет распространяться на территорию Великобритании и Ирландии.

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