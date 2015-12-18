Косово пока не получит безвизовый режим с ЕС - осталось выполнить 8 критериев

Как передает BotaSot, Еврокомиссия 18 декабря утвердила третий и последний доклад о прогрессе Косово в выполнении требований дорожной карты для либерализации визового режима.

Отмечается, что как только Косово выполнит оставшиеся критерии и примет эффективные меры для предотвращения новых миграционных потоков в направлении ЕС, Еврокомиссия предложит отмену виз и для граждан Косово.

"Я очень доволен большим прогрессом, который Косово осуществило с 2014 года в выполнении требований визовой дорожной карты. Я убежден, что очень скоро Косово сможет выполнить все оставшиеся требования, так что Комиссия сможет предложить отмену визового режима для граждан Косово. Надеюсь, что это будет возможно в начале 2016 года, и это должно быть целью Косово... Я посещу Косово в начале 2016 года, чтобы лично увидеть прогресс в выполнении оставшихся 8 критериев", - заявил сегодня еврокомиссар по вопросам по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Читайте такжеВ ЕС будут рады увеличению визитов граждан Украины и Грузии после введения безвизового режима - еврокомиссар

В докладе ЕК определены четыре основных приоритета для Косово в рамках выполнения критериев визовой либерализации - перевод достаточного количества судей в отделы судов по тяжким преступлениям, создание базы расследований и судебных решений по делам организованной преступности и коррупции, обеспечение операционной независимости органов сферы госзакупок, а также демонстрация соблюдения законодательства о смене имен.

Кроме того, Еврокомиссия будет следить за прогрессом в вопросах ратификации договора о делимитации границы с Черногорией, распределении средств фонда реинтеграции, устранения причин низкого количества принятия лиц, ищущих убежища, а также обеспечения надлежащих условий для работы косовского омбудсмена.

Читайте такжеЕврокомиссия в начале 2016 года предложит отменить визовый режим с Украиной

ЕК начала диалог с Косово по вопросу визовой либерализации 19 января 2012 года. В июне 2012 года комиссия представила дорожную карту для либерализации визового режима, в которой были определены законодательные и институциональные механизмы, которые Косово обязалось реализовать для продвижения в вопросе визовой либерализации.

Первый доклад о прогрессе Косово в данном вопросе и соответствующих рекомендациях властям Еврокомиссия обнародовала 8 февраля 2013 года, второй - 24 июля 2014 года.

Напомним, также сегодня ЕК обнародовала аналогичные доклады по Грузии и Украине, отметив, что те на данный момент выполнили все критерии для отмены визового режима с Евросоюзом.

Ожидается, что Еврокомиссия в начале 2016 года предложит Европейскому совету и Европарламенту отменить визовый режим с этими странами.