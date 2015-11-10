Будущее Европы зависит от позиции Германии насчет мигрантов - Туск

Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск, выступая 9 ноября в Берлине с традиционной "Европейской речью", передает DW.

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Ведущая роль Берлина, по его мнению, должна, прежде всего, проявиться в решении трех задач: обеспечении безопасности внешних границ Евросоюза, борьбе с радикальным популизмом и укреплении единства Запада.

"Будущее Европы в большой степени зависит от позиции Германии в кризисе вокруг беженцев", - подчеркнул Дональд Туск.

Председатель Евросовета добавил, что Германия должна "решительно и без исторических комплексов" позаботиться об охране внешних границ Евросоюза. Ведь от их безопасности напрямую зависит существование открытых внутренних границ в рамках шенгенской зоны.

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"Европа не может акцептировать всех желающих прибыть на наш континент", - акцентировал он.

Европа "в своих собственных интересах должна продемонстрировать солидарность с Германией", указал бывший премьер-министр Польши.

"Сохранится Европа как континент свободы, верховенства права, уважения к индивидууму, как континент безопасности для своих граждан - в значительной мере зависит от немцев. Но и, конечно, от остальных 27 стран", - подытожил Туск.

Как сообщал УНИАН, по данным немецкого МВД, за один только октябрь в страну прибыли более 180 тысяч человек.

В текущем году в Европу прибыло более 700 тысяч беженцев. Еврокомиссия прогнозирует, что, исходя из нынешних темпов притока мигрантов, в страны ЕС в целом до конца 2016 года могут прибыть еще 3 млн беженцев.

По мнению ЕК, ожидать снижения нынешних темпов притока мигрантов до 2017 года нереалистично.