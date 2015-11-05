За год в Германию прибыли почти 800 тысяч мигрантов

Об этом заявил официальный представитель МВД Германии, которого цитируют "РИА Новости".

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По словам спикера ведомства, речь идет о данных, которые были зарегистрированы в первичной системе регистрации беженцев на границе Германии (так называемой Easy-системе). Ранее представители МВД указывали на то, что данные этой системы более правдоподобны по сравнению с той информацией, которую указывает федеральное миграционное ведомство.

Он подчеркнул, что в Германию за 10 месяцев текущего года въехали 758 тысяч беженцев, только в октябре — 181 тысяча человек.

Отметим, канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает, что в Германию в 2015 году прибудет в общей сложности около миллиона беженцев.

Ранее УНИАН сообщал, что Германию в 2016 году ожидает небольшой дефицит бюджета, который спровоцирован сильным притокам мигрантов из стран Ближнего Востока в Европу. Заместитель министра финансов Германии Томас Штеффен пояснил, что в 2015 году бюджет страны будет исполнен с профицитом.