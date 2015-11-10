Чехия и Словакия в этом году не смогут принять беженцев по квотам ЕС

Об этом заявили министры внутренних дел Чехии и Словакии Милан Хованец и Роберт Калиняк, передает ТАСС.

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"Наши представители в Греции и Италии докладывают, что из-за неподготовленности в данное время эта система (распределения беженцев – ред.) не способна функционировать. Перемещение мигрантов (в другие страны – ред.) невозможно, так как они не прошли процесс регистрации", - заявил Милан Хованец.

По его словам, пока из сотен тысяч находящихся в Италии и Греции беженцев в другие государства ЕС по системе квот были перемещены лишь несколько десятков человек.

В свою очередь Роберт Калиняк выразил удивление подготовленным организационным комитетом встречи проектом ее заключительных документов, согласно которым государства- члены ЕС до 16 ноября должны рапортовать о готовности принять беженцев из Италии и Греции: "Подготовившие проект оторваны от реальности".

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует за ближайших два года из Италии и Греции другие страны ЕС должны принять свыше 100 тысяч беженцев. Чехия и Словакия выступили против постоянно действующих механизмов распределения беженцев.