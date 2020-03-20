"Я была покорной": известная порноактриса рассказала, как ее едва не убил порноактер

Ее партнер занимался сексом с другими женщинами в их доме и заставлял Хизэр Ван участвовать в оргиях.

Известная порноактриса Хизэр Ван раскрыла подробности отношений с порноактером Томми Вудом, который не раз избивал ее, когда они были парой.

Об этом Хизэр рассказала журналистам The Daily Beast.

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По ее словам, все началось с того, что Вуд только толкал ее и закрывал рот рукой. А один раз Вуд избил ее до полусмерти.

«Я была покорной. Мне понадобились годы, чтобы научиться защищать себя», - пожаловалась она.

Кроме того, мужчина занимался сексом с другими женщинами в их доме и заставлял Ван участвовать в оргиях. В частности, на одной из вечеринок он заставил ее заниматься сексом с четырьмя мужчинами, после чего она чувствовала себя изнасилованной.

В начале марта порнозвезда опубликовала в Twitter старые фотографии, на которых видны синяки на ее теле, и обвинила Вуда в насилии. В ответ на это мужчина устроил ей онлайн-травлю.

Вуд не стал отрицать насилия в отношении Ван, но заявил, что все его действия были самозащитой. По словам порноактера, Хизэр Ван преследовала его, портила его вещи, бросала в него предметы и называла их отношения токсичными. При этом многие другие работницы порноиндустрии подтвердили, что Вуд часто ведет себя агрессивно и пугающе.

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