"Коронавирус не остановит меня": звезда PornHub Райли Рид поддержала новый селфи-тренд

Поклонники предостерегли актрису, что в туалете на борту легко подцепить коронавирус, и посоветовали ей мыть руки.

Самая популярная порноактриса 2017 и 2018 года, а также самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub Райли Рид поддержала новый селфи-тренд и сфотографировалась в медицинской маске.

Фотографию актриса выставила на своей странице в Instagram.

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«Коронавирус не остановит меня», - написала в публикации Райли Рид.

Порнозвезда, вероятней всего, сфотографировалась в уборной самолета. Она приспустила штаны, оголив свои ягодицы. На лице у нее медицинская маска и перчатки. Также на ней кофта и шапка.

Поклонники предостерегли актрису, что в туалете на борту легко подцепить коронавирус, и посоветовали ей мыть руки.

«Ванная комната не безопасна», «В этом самолете в уборной может быть коронавирус», «Просто мой руки и не касайся лица», «Мы можем быть вместе на карантине:)», - писали поклонники Райли Рид.

Как сообщал УНИАН, ранее Райли Рид рассказала о проблемах в отношениях с семьей и страхе перед будущим из-за своей карьеры.