ООН сообщает о рекордном в истории количестве беженцев
08:16, 18 июня 2015Мир
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Количество людей, вынужденных покинуть свои дома из-за военных конфликтов или преследований, достигло рекордных показателей за всю историю наблюдений.
В ООН сообщили о рекордном количестве беженцев в мире / Фото: УНИАН
Об этом сообщили в ООН, передает Би-би-си. По данным организации, в 2014 году во всем мире было зафиксировано почти 60 млн беженцев, более половины из которых - дети.
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Больше всего людей были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта в Сирии.
По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша, страны начинают войны безнаказанно, а международное сообщество, судя по всему, не способно остановить их.
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