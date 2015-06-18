ООН сообщает о рекордном в истории количестве беженцев

Об этом сообщили в ООН, передает Би-би-си. По данным организации, в 2014 году во всем мире было зафиксировано почти 60 млн беженцев, более половины из которых - дети.

Читайте такжеООН не хватает значительной суммы на гуманитарные операции в этом году

Больше всего людей были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта в Сирии.

По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша, страны начинают войны безнаказанно, а международное сообщество, судя по всему, не способно остановить их.