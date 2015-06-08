Итальянская береговая охрана спасла почти 6 тысяч беженцев в Средиземном море

В Италии сообщили, что мигрантов подобрали спасатели из Италии, Германии, Британии и других европейских стран, передает Радио Свобода. Стало известно, что спасатели провели 30 операций.

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Большинство беженцев вытащили из воды 6-7 июня в 80 километрах от побережья Ливии, после чего их должны были доставить в Италию.

Стоит отметить, что в этом году увеличилось количество мигрантов, которые бегут из Африки в Европу. При этом, как сообщили в ООН, свыше 1,8 тысячи беглецов утонули.

Страны ЕС увеличили присутствие спасателей в Средиземном море, но все равно сталкиваются с проблемой размещения мигрантов после их спасения.