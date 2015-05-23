Песня о мире от исполнительницы из РФ на Евровидении вызывает у Европы отвращение - американская журналистка

Если дипломатия и санкции не работают, Европа всегда может продемонстрировать свое отношение с помощью баллов на музыкальном конкурсе

«В другое время и на другом музыкальном конкурсе Полина Гагарина со своей балладой «Миллион голосов» была бы фавориткой и вероятным кандидатом на победу», - пишет в колонке для Washington Post американская журналистка Карун Демирьян, передает "Новое время".

Но, когда представительница России на нынешнем Евровидении поет об объединении, мире и гармонии, это вызывает у Европы отвращение. Особенно после того, как европейцы весь прошлый год смотрели репортажи о боях между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами, отмечает автор.

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Даже если дипломатия и санкции против России не работают, Европа всегда может продемонстрировать свое отношение с помощью баллов на ежегодном вокальном конкурсе. Голосование по странам зачастую определяется историческими и геополитическими предпочтениями людей в той или иной стране.

Едва Гагарина спела первые две строки своей песни во время полуфинала, зрители в зале подняли перед телекамерами радужные флаги в знак протеста против политики России, направленной против представителей ЛГБТ-сообщества.

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Западные страны критикуют гомофобную политику России, где недавно были приняты законы, запрещающие «пропаганду гомосексуализма». Соцопросы показали, что 84% россиян выступают против нетрадиционных браков.

Этот вопрос, пишет журналистка, особенно важен для нынешнего Евровидения, которое проходит в Австрии благодаря победе в прошлом году дрэг-квин Кончины Вурст – сценического образа открытого гея Тома Нойвирта. Российский президент Владимир Путин после окончания конкурса назвал Вурст «мерзостью».

Многие пользователи социальных сетей критиковали политику России и относительно Украины. Но в этом году антироссийские протесты на Евровидении были намного более сдержанными, нежели в прошлом, когда российский представитель был просто освистан толпой.

Как известно, в 2014 году Украина финишировала на шестом месте, обойдя Россию всего на одну ступень. Но в этом году, как сказал один репортер, Украина не участвует в конкурсе по понятным причинам. «Российская песня – это время напомнить, что Украина не участвует в Евровидении-2015, потому что страна в данный момент борется с вторжением», - написал в своем аккаунте в Твиттер американский журналист Бен Ротенберг.