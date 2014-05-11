Евровидение-2014: победила Австрия, Украина - на 6 месте

В этом году в Евровидении победила конкурсантка от Австрии (Кончита Вурст), получив 290 баллов. На втором месте - Нидерланды, на третьем - Швеция.

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Украина заняла 6 место, Россия - 7 место.

Следует отметить, что от России украинка Мария Яремчук получила 7 баллов. Максимальные 12 баллов россияне отдали белорусскому конкурсанту по прозвищу Тео.

В свою очередь, Украина отдала российским сестрам-близнецам Толмачевым 4 балла. Наибольшее количество баллов украинцы дали Австрии (8 баллов), Армении (10 баллов) и Швеции (12 баллов).

Интересно, что Армения не дала Украине никаких баллов. Беларусь дала Украине 8 баллов, России - 12 баллов.

Фотогалерея "Финал песенного конкурса "Евровидение-2014"

Напомним, всего за победу в финале песенного конкурса Евровидение-2014 боролись представители 26 стран.

Конкурсанты выходили на сцену в следующем порядке: Украина, Беларусь, Азербайджан, Исландия, Норвегия, Румыния, Армения, Черногория, Польша, Греция, Австрия, Германия, Швеция, Франция, Россия, Италия, Словения, Финляндия, Испания, Швейцария, Венгрия, Мальта, Дания, Нидерланды, Сан-Марино и Великобритания.