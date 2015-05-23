Ирландцы поддержали легализацию однополых браков

Министр по вопросам гендерного равноправия в обществе Аодан о'Риордан в субботу, 23 мая, выразил уверенность в том, что сторонники легализации набрали убедительное большинство, передает Немецкая волна.

Даже в регионах, где традиционно не распространены либеральные взгляды, подавляющее большинство населения проголосовало "за". Окончательные результаты, как ожидается, станут известны вечером в субботу, 23 мая.

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Тем временем противники такой инициативы уже признали поражение. Сторонники однополых браков получили "действительно впечатляющую победу", заявил директор католического института Iona и лидер кампании против гей-браков Дэвид Квин, сообщает dpa. Ранее однополые пары имели возможность, как, к примеру, в Германии, только зарегистрировать отношения партнеров, проживающих вместе. Впрочем, такая форма не обеспечивала этим супружеством те же права, которые имеют семьи.

Правительство Ирландии неоднократно высказывалось в пользу гей-браков.

"Это выдающийся день для Ирландии", - заявил министр здравоохранения Лео Варадкар. В январе чиновник публично заявил о своей гомосексуальности.

"Для меня лично это не просто референдум, а социальная революция", - отметил он и добавил, что в Дублине около 70 процентов избирателей высказались за легализацию гей-браков. Такую возможность поддержали и в большинстве других регионов страны. До 1993 года однополые браки в Ирландии были запрещены.

Ирландия стала первой страной в мире, где такое решение принимается по результатам всенародного голосования. Большинство населения исповедует католическую веру. В свою очередь, католическая церковь категорически отвергает узаконивание гей-браков.