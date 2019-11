В Швеции прекратили расследование по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Сейчас основателя Wikileaks удерживают в лондонской тюрьме Белмарш.

Прокуратура Швеции прекратила расследование по обвинению основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании.

Как сообщает BBC, Ассанж отвергал обвинения, и избегал экстрадиции в Швецию семь лет, после того как запросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году.

Следствие в отношении Джулиана Ассанжа началось в Швеции в 2010 году. О сексуальном насилии с его стороны заявили две женщины. Сам Ассанж связи с ними не отрицал, но заявлял, что все прошло по взаимному согласию.

Напомним, в апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. Его немедленно арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Ордер на арест Ассанжа был выдан в августе 2012 года, когда он находился под следствием по обвинению в изнасиловании в Швеции. Ассанж также опасался экстрадиции в США, из-за работы с WikiLeaks и поэтому не покидал помещение посольства.

В июне Правительство Великобритании решило выдать Ассанжа США.

Власти Соединенных Штатов обвиняет 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая помогла ему получить данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке. Он послал Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тыс. секретных документов о ходе войны в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал.