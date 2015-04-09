Лагерь беженцев в Сирии превращается в "лагерь смерти" - генсек ООН
Лагерь палестинских беженцев в Сирии "Ярмук" становится похож на "лагерь смерти".
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает РИА Новости.
"Спустя более чем два года безжалостной осады 18 тысяч палестинских беженцев и сирийцев теперь удерживаются в заложниках группировкой "Даиш" и другими экстремистами", - сказал генсек ООН в специальном обращении в четверг. По его словам, лагерь беженцев "становится похожим на лагерь смерти".
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"Проживающие в Ярмуке, включая 3500 детей, становятся живыми щитами", - подчеркнул Пан Ги Мун, отметив, что внутри лагеря находятся вооруженные группы, снаружи - правительственные силы.
"Сообщается о массовых атаках на лагерь и его мирных жителей. Это становится еще одним немыслимым военным преступлением, виновные в котором должны понести ответственность", - заявил он.
Пан Ги Мун подчеркнул, что необходимо как можно быстрее стабилизировать ситуацию в лагере.
"Я присоединяюсь к Совету Безопасности с просьбой положить конец насилию, предоставить доступ гуманитарной помощи, и дать безопасный путь мирным гражданам, которые хотели бы покинуть (лагерь - УНИАН)", - сказал он.