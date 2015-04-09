Лагерь беженцев в Сирии превращается в "лагерь смерти" - генсек ООН

21:35, 09 апреля 2015
Мир
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Лагерь палестинских беженцев в Сирии "Ярмук" становится похож на "лагерь смерти".

REUTERS

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает РИА Новости.

"Спустя более чем два года безжалостной осады 18 тысяч палестинских беженцев и сирийцев теперь удерживаются в заложниках группировкой "Даиш" и другими экстремистами", - сказал генсек ООН в специальном обращении в четверг. По его словам, лагерь беженцев "становится похожим на лагерь смерти".

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"Проживающие в Ярмуке, включая 3500 детей, становятся живыми щитами", - подчеркнул Пан Ги Мун, отметив, что внутри лагеря находятся вооруженные группы, снаружи - правительственные силы.

"Сообщается о массовых атаках на лагерь и его мирных жителей. Это становится еще одним немыслимым военным преступлением, виновные в котором должны понести ответственность", - заявил он.

Пан Ги Мун подчеркнул, что необходимо как можно быстрее стабилизировать ситуацию в лагере.

"Я присоединяюсь к Совету Безопасности с просьбой положить конец насилию, предоставить доступ гуманитарной помощи, и дать безопасный путь мирным гражданам, которые хотели бы покинуть (лагерь - УНИАН)", - сказал он.

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