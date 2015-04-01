Боевики ИГИЛ вошли в населенный палестинскими беженцами район Дамаска

Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на палестинских чиновников, свидетелей и активистов мониторинговой группы.

Согласно сообщению Сирийской правозащитной группы, которая базируется в Великобритании, боевики захватили "существенную часть" района после столкновений с палестинскими группами, которые также являются оппозиционными в отношении режима Башара Асада.

В то же время активист на условиях анонимности сообщил каналу, что боевики ИГИЛ атаковали район из расположенного поблизости городка Хаджр-аль-Асвад, и там до сих пор продолжаются бои с представителями палестинской группировки Баит-аль-Магди, а также опроверг данные о том, что большая часть района находится под контролем Исламского государства.

Читайте такжеБоевики-сунниты захватили стотысячный город Идлиб в СирииМестный житель сообщил, что одной из основных причин боев стал арест в районе представителей Исламского государства, обвиненных в убийстве одного из лидеров Баит-аль-Магди (данная организация считается палестинской ветвью ИГИЛ).

В Ярмуке жили около 160 тысяч палестинских беженцев и сирийцев, сейчас там остается еще по крайней мере 18 тысяч человек.

Ранее по договоренности с палестинцами этот район оставили другие сирийские антиправительственные отряды.

Как известно, ИГИЛ ведет борьбу не только против Асада, но и против остальных повстанцев.