ООН: число беженцев в развитые страны удвоилось за год

Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Би-би-си. Как отмечают в Организации, число таких беженцев составило 86 тыс. человек, что является крупнейшим показателем за 20 лет.

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В 1994 году показатель был высок из-за Боснийской войны. Теперь же военные конфликты в Сирии и Ираке главным образом заставляют покинуть людей свои дома.

В тройке лидеров по вынужденному оттоку населения - Сирия, Ирак и Афганистан. Из развитых стран больше всего прошений на убежище получила в прошлом году Германия: их число оценивается в 173 тыс.

Цифры ООН не включают переселенцев в Турцию, Ливан и Иорданию.

Управление по делам беженцев просит страны Запада принимать больше беженцев.