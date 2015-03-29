Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что Россия является частью сирийской трагедии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-Фейсал раскритиковал призыв президента Владимира Путина решить конфликт в Йемене «без внешнего вмешательства». Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Письмо Путина к лидерам арабских государств, в котором глава российского государства призывает решать конфликт «мирными методами, без внешнего вмешательства», было зачитано на саммите Лиги арабских государств в Египте.

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После этого аль-Фейсал сказал, что Путин «говорит о проблемах на Ближнем Востоке так, как будто Россия не влияет на эти проблемы». Он отметил, что российские власти «говорят о трагедиях в Сирии, в то время как сами являются частью этих трагедий, вооружая сирийский режим для борьбы с собственным народом». Глава МИД Саудовской Аравии надеется, что Путин сменит линию поведения.

Саудовская Аравия 26 марта заявила о начале военной операции в Йемене против шиитской организации хуситов. Они захватили контроль над ВВС Йемена и заставили бежать президента страны, суннита Абд Раббу Мансура Хади.