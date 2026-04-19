Классическая военная победа Украины или России маловероятна, - адмирал

Бауэр отмечает, что если бы в 2022 году Украине предоставили всё, о чём она просила, то, вероятно, исход войны был бы "совершенно иным".

Классическая военная победа Украины или России в настоящее время маловероятна. Об этом в эфире Radio NV сказал Роб Бауэр, адмирал, председатель Военного комитета НАТО, говоря о ситуации на поле боя в Украине.

"Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат", – подчеркнул он.

По мнению адмирала, их будет трудно вывести, и "мы все должны извлечь из этого урок". "Если бы в 2022 году мы дали все, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян в период, скажем, с апреля по август того года, и если бы мы дали вам все, о чем вы просили, то, вероятно, исход войны был бы совсем другим", – подчеркнул Бауэр.

В то же время он твердо убежден, что Россия "уже проиграла эту войну стратегически, что привело к тому, что она стала сателлитом Китая". Ведь без помощи Китая "россияне не смогли бы продолжать эту войну в Украине".

"А с военной точки зрения я не могу представить ни одного сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем", – сказал адмирал.

Как сообщалось, ранее бывший посол Соединенных Штатов Америки в Польше Дэниел Фрид высказал мнение, что Киев все еще может добиться военного успеха, если Запад сохранит последовательность в своих действиях.

Он подчеркнул, что недавние заявления вице-президента США Джей Ди Венса о сокращении помощи Украине отражают опасную линию мышления в Вашингтоне. По мнению дипломата, утверждение о том, что борьба Украины за выживание имеет мало общего с интересами США, является "глубокой ошибкой".

