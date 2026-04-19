Мясные продукты в открытых пачках должны правильно храниться.

Сосиски можно есть свежими, варить, жарить, использовать для приготовления выпечки или хот-догов - хозяйки, как правило, не ограничены в фантазии. Тем не менее для того, чтобы мясной продукт как можно дольше оставался свежим, нужно знать, где хранить сосиски лучше всего.

Как хранить сосиски в холодильнике - полезные советы

Авторы издания Better Homes & Gardens обратились к Джейми Бахам, магистру наук, зарегистрированному диетологу, владелице Ladybug Nutrition в Оклахома-Сити, чтобы выяснить, как хранить сосиски правильно.

По ее словам, такую продукцию в открытой пачке нужно как можно быстрее убрать в холодильник и держать при температуре 4 градуса Цельсия. Сосиски можно хранить в оригинальной упаковке, если она плотно запечатана резинкой, зажимом или сложена, но Бахам советует переложить их в герметичный пакет или контейнер. Это поможет сохранить их свежими и сочными дольше.

Эксперт также объяснила, сколько можно хранить сосиски после вскрытия упаковки. Бахам считает, что лучше съесть такой продукт в течение недели. "Даже если сосиски полностью приготовлены, они все еще могут содержать листерию – бактерию, которая содержится в готовых к употреблению мясных продуктах, таких как сосиски и колбаски", – говорит Бахам.

Сколько можно хранить сосиски без холодильника

Кроме того, специалист рассказала, сколько можно хранить вареные сосиски или сырые без холодильника. Она считает, что при комнатной температура мясные продукты безопасны для употребления в течение двух часов, а если на улице жарко, и столбик термометра показывает больше 32 градусов, сосиски лучше съесть в течение часа. Бахам отметила, что если вы планируете жарить мясной продукт на гриле и поблизости нет холодильника, можно использовать емкость со льдом и хранить сосиски там, пока они не понадобятся для готовки.

Как определить свежесть сосисок

Эксперт дала несколько советов, как узнать, испорчены ли сосиски, чтобы случайно не съесть продукт, который пора выбросить. В целом, Бахам советует руководствоваться принципом "Сомневаешься - выброси", но также озвучивает главные признаки порчи мясных продуктов.

Свежие сосиски, считает диетолог, не должны выглядеть испорченными или обесцвеченными. Если они приобретают сероватый, зеленоватый, коричневый оттенок или в целом становятся темнее/светлее, чем обычно, это тревожный сигнал, и их пора выбросить. У сосисок естественный мясной запах, а не резкий или кислый, и если от них плохо пахнет, доверьтесь своему обонянию и выбросьте их. Таким же образом стоит поступить с изделиями скользкими или липкими на ощупь.

