У Подкопаевой умерла мама: спортсменка вышла на связь и показала фота

Гимнастка растрогала обращением.

Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева впервые вышла на связь после смерти своей матери Людмилы Петриченко. Женщины не стало 9 дней назад.

"9 дней без тебя. И каждый - как первый. Пусто там, где ты была. Страшно там, где ты должна быть. Одиноко везде, где ты больше не придешь", - отметила она в своем Instagram, опубликовав фото мамы.

Спортсменка добавила, что они не сдались и боролись до последнего вздоха, до последней надежды, видимо, говоря о болезни матери.

"Потому что ты того стоишь. Ибо ты достойна всего. Говорят, Бог выбирает лучших. Тогда он точно знал, кого выбирает", - написала Подкопаева.

И в конце гимнастка трогательно обратилась к своей маме:

"Мама, твои девочки становятся сильнее. Твой внук растет и побеждает. А в зеркале – ты. Всегда ты. Мы любим тебя. Больше, чем слова могут вместить".

Известно, что Людмила Петриченко умерла в субботу, 11 апреля. В последний путь ее провели 17 апреля. Сообщалось, что похоронят ее на Арлингтонском мемориальном кладбище в США, штат Джорджия.

Напомним, Лилия Подкопаева много лет проживает в США и состоит в браке с бизнесменом Игорем Дубинским.

