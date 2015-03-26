США поддержали авиаудары Саудовской Аравии по Йемену. Иран требует их прекратить

Как сообщает радио "Свобода", неназванный высокопоставленный чиновник из Госдепартамента США заявил, что Джон Керри в телефонном разговоре с министрами иностранных дел стран Персидского залива выразил поддержку этой операции со стороны США, в частности через "обмен разведывательной информацией, адресную помощь и консультационное и материально-техническое обеспечение для ударов по целям повстанцев".

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Лига арабских государств также заявила о своей безоговорочной поддержке действий Эр-Рияда.

Между тем, Иран требует немедленного прекращения военной операции Саудовской Аравии в Йемене против повстанцев, передает Би-би-си. Министр иностранных дел Ирана назвал авиаудары по позициям повстанцев опасным шагом, который только еще больше осложнит ситуацию в Йемене.

Саудовская Аравия в координации с коалицией стран-соседей по региону начала наносить воздушные удары по объектам на территории Йемена, которые находятся под контролем повстанцев, "чтобы защитить законное правительство" президента Абд-Раббу Мансура Хади.

Поддерживаемые Ираном повстанцы в последнее время активизировали наступление, вынудив президента Абд-Раббу Мансура Хади сбежать из столицы Йемена Саны.

В коалицию под руководством Саудовской Аравии входят несколько стран Персидского залива, а также Египет, Иордания, Марокко и Судан. Пакистан заявил, что рассматривает предложение по поводу участия в операции.