СМИ показали, как выглядит квартира стрелка, убившего людей в Киеве

Нападавший поджог свою квартиру, прежде чем выйти с оружием на улицу.

В сети показали, как выглядит квартира мужчины, расстрелявшего людей в Голосеевском районе Киева. Фото опубликовало "Суспільне". На снимках видно, что квартира сильно пострадала от пожара – на стенах и потолке видна копоть, обломки мебели, полностью выбитые окна.

По последним данным, в результате теракта погибло уже 6 человек, еще 7 человек госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Видео дня

Следователи Службы безопасности Украины квалифицировали расстрел гражданских лиц и захват заложников в Голосеевском районе города Киева как террористический акт. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

"В настоящее время досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры продолжается. СБУ, Нацполиция и прокуратура принимают комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства инцидента, в том числе возможные мотивы стрелка", – говорится в сообщении.

Теракт в Киеве – что нужно знать

18 апреля вечером неизвестный открыл огонь по прохожим в Голосеевском районе Киева. Затем он зашел в супермаркет, где взял людей в заложники. На место происшествия прибыли спецназовцы, которые вели переговоры со стрелком 40 минут. В конце концов, его ликвидировали.

Стрелком оказался Дмитрий Васильченков, уроженец Москвы 1968 года рождения, имевший украинское гражданство и ранее проживавший в Бахмуте, а затем в Киеве. Соседи рассказывали, что мужчина жил в квартире один, без семьи. Квартиру он приобрел около десяти лет назад. При этом они отзывались о нем как о "интеллигентном" соседе, который всегда здоровался, хотя и не особо общался с людьми.

Вас также могут заинтересовать новости: