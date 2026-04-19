Строгий цикл: почему на авианосце Abraham Lincoln меню повторяется каждые три недели

Авианосец USS Abraham Lincoln использует строгий цикл меню для питания членов экипажа, который повторяется каждые три недели. Как объясняет WioNews, такой график заменил старые 35-дневные форматы, чтобы повысить логистическую эффективность и сбалансировать жесткие ограничения по хранению продуктов с обеспечением необходимой питательной ценности во время длительных миссий.

На авианосце, таком как USS Abraham Lincoln, находится около 5100 военнослужащих. Чтобы прокормить этот огромный экипаж, на корабле готовят более 17 300 блюд ежедневно в круглосуточном режиме.

При этом благодаря строгому 21-дневному графику, ВМС США сократили необходимые запасы продуктов до 500 основных ингредиентов с предыдущих 1200 ингредиентов, что экономит средства оборонного бюджета и консолидирует жизненно важные складские помещения.

Планирование питания соответствует военным рекомендациям, разработанным для поддержания здоровья и выносливости экипажа во время длительных морских экспедиций. Меню рассчитано на 2850 калорий в день для мужчин и 2100 для женщин, с тщательным отслеживанием уровня питательных веществ, жиров и натрия.

Такое предсказуемое меню обеспечивает максимальную эффективность миссий по снабжению в открытом океане. Каждые семь-десять дней суда обеспечения или самолеты доставляют до 317 000 килограммов провизии, передавая сухие и замороженные продукты на судно.

Кухни суперлайнера работают 24 часа в сутки, чтобы кормить моряков, работающих посменно на этом огромном судне.

Кроме того, такая оптимизация позволяет освободить место на борту не для хранения продуктов, а для более приоритетного размещения примерно 13 миллионов литров авиационного топлива и паровых катапультных систем.

