Идеальная женская стрижка после 40: эти 5 причесок покорили стилистов (фото)

Подобранные варианты подчеркивают естественную красоту и визуально "стирают" возраст.

Стрижка боб сейчас находится на пике популярности. Она может быть разной: небрежной, идеально ровной, гладкой или с локонами. Кроме того, боб подходит женщинам любого возраста. Он красиво смотрится, придает объем и освежает внешность, легко укладывается и подчеркивает форму лица. Эта удобная стрижка подходит для любого типа волос и стиля, пишет журнал Рarade.

Женские стрижки после 40 лет - лучшие варианты

По мнению звездных стиистов, эти разновидности стрижки боб идеально подходит для женщин после 40 лет. Главное – правильно подобрать вариант вместе с мастером, учитывая тип волос, густоту и образ жизни.

Квадратный боб. Подойдет тем, кто всегда стремится к четкой и аккуратной прическе. Эта стрижка с ровными геометрическими линиями идеально подчеркнет черты овального или круглого лица. Для ухода за прической в домашних условиях понадобятся средство против пушистости волос и брашинг.

Треугольный боб. Это отличный вариант для тех, у кого узкий подбородок или треугольная форма лица. Хорошо будет смотреться на тонких волосах или нежных локонах. Для укладки понадобится плойка, чтобы слегка подкрутить кончики.

Французский боб. Эта прическа позволяет создать легкий стильный образ – будто вы не старались, но выглядите очень ухоженно. Для укладки понадобится круглая щетка и немного стайлингового средства.

Гладкий боб. Это очень аккуратная, четкая стрижка, где главное – идеальная гладкость волос. Она подойдет к любой форме лица.

Голливудский боб. Стрижка, которая всегда выглядит роскошно. Это настоящая классика, подходящая в любом возрасте, когда хочется добавить немного голливудского стиля в повседневную жизнь. Но есть нюанс: чем короче стрижка, тем больше времени требуется на ее укладку.

