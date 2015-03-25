Президент Йемена скрылся из-за наступления боевиков

Место его нынешнего пребывания неизвестно, передает радио "Свобода". Западные СМИ сообщают, что Абед-Раббо Мансур Хади покинул территорию страны, отплыв на корабле из Адена.

Захваченное повстанцами ранее государственное телевидение Йемена объявило за задержание президента страны вознаграждение, что в пересчете составляет почти $100 тыс. Представители боевиков также заявляют, что их бойцы задержали на юге Йемена министра обороны страны.

Читайте такжеВ Йемене боевики захватили военную базу

В феврале, Абед-Раббо Мансур Хади был вынужден бежать из столицы Йемена Саны, которую боевики захватили еще в сентябре 2014 года. Перед бегством боевики заставили его и членов правительства объявить об отставке, после побега руководители страны отозвали заявления.

24 марта, президент Йемена Абед-Раббо Мансур Хади обратился к Совету Безопасности ООН с призывом дать согласие на военное вмешательство "желающих стран" с целью "защитить Йемен".