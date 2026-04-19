Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил готовность к большой сделке с США, но его возможная встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом не должна быть похожа на "встречу вассала и императора".

В итервью подконтрольному телеграмм-канал "Пул первого" он сказал, что находится не в той ситуации, чтобы "кланяться и что-то выпрашивать" у Вашингтона.

"Неправда, что я прям горю желание побывать в США и пожать руку Дональду Трампу... Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие", - высказал свои соображения Лукашенко.

Сделка с США

Относительно сделки с Вашингтоном, Лукашенко сказал, что стороны все еще обсуждают "большое соглашение", в котором нужно урегулировать "определенные вопросы".

"У нас гораздо больше вопросов, которые нужно урегулировать. И это тема большого соглашения. Как только мы подготовим это на низком уровне, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение", - заверил он.

Другие заявления Лукашенко

5 апреля Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп якобы учел его рекомендации по ситуации на Ближнем Востоке и начал постепенно дистанцироваться от войны в Иране.

А 6 апреля украинский дипломат и политик Роман Безсмертный сказал, что заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что его страна готовится к войне, являются четким выполнением указаний, поступающих из Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: