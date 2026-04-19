В РФ почти исчерпаны пригодные к ремонту танки Т-72Б: эксперт предположил, что будет дальше

По мнению эксперта, в скором времени "Уралвагонзавод" может утратить ключевую роль в танковой отрасли.

На российских центральных базах резерва танков (ЦБРТ) практически исчерпаны пригодные для восстановления Т-72Б - танки, являющиеся модернизированным вариантом Т-72А - основного боевого танка Советского Союза. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

На сегодняшний день, по его словам, начиная со второй половины 2025 года, "Уралвагонзавод" не передал ни одной единицы Т-72Б, восстановленной после длительного хранения. В поставках преобладали либо машины, ранее прошедшие ремонт с последующей модернизацией, либо танки, получившие серьезные повреждения в зоне боевых действий и восстановленные уже на мощностях предприятия.

Фактически завод переключился на более ранние версии - Т-72А, поступающие в основном с 349-й и 2456-й баз хранения. По оценкам, на этих площадках остается около 800-900 таких машин, отмечает Коваленко. При этом их модернизация по ряду параметров приближается к уровню Т-72Б3, несмотря на существенные конструктивные различия между Т-72А и Т-72Б.

Отдельного полноценного проекта модернизации Т-72А у предприятия, по сути, нет. В качестве альтернативы фигурируют лишь концептуальные решения - от переоборудования в машины поддержки танков до проектов типа "Штурм", которые так и не получили практической реализации.

Дополнительно отмечается, что эвакуация российских основных боевых танков с поля боя нередко сопровождается демонтажем башен. Не исключено, что башни от Т-72Б, имеющие более удачную конфигурацию защиты по сравнению с рядом других моделей, в перспективе могут использоваться для установки на корпуса Т-72А.

В целом, по оценкам, запас Т-72А, пригодных для восстановления, ограничен примерно 500 единицами. Как отмечает эксперт, возникает вопрос, какие ресурсы останутся после их исчерпания. По его словам, на протяжении десятилетий "Уралвагонзавод" доминировал в отрасли, фактически вытесняя других производителей.

В советский период это отразилось на судьбе разработок харьковского КБ под руководством Александра Морозова, а также на возможностях "Киевтрансмаша", что в результате сказалось на производстве танков семейства Т-80. К 2026 году предприятие все больше сосредоточено не столько на создании новых образцов, сколько на восстановлении устаревшей техники.

"Уралвагонзавод", по состоянию на 2026 год, превращается в старого, древнего некроманта, который не создает новое, а воскрешает мертвое", - подчеркивает аналитик.

С учетом текущих потерь российских основных боевых танков, которые оцениваются примерно в 100 единиц в месяц, существующих темпов восстановления может оказаться недостаточно даже при снижении интенсивности применения бронетехники.

В ближайшей перспективе "Уралвагонзавод" рискует утратить ключевую роль в танковой отрасли, повторив путь других предприятий, утративших свое значение.

"Еще год-полтора, и завод окажется рудиментом танковой отрасли в России. Таким же, каким превратился "Омьктрансмаш", - подчеркнул Коваленко.

Роль танков в современной войне

Напомним, военный аналитик, отставной полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что доминирование дронов и большие потери РФ в бронетехнике могут подтолкнуть к преждевременным выводам о смерти танков в современной войне.

Однако на самом деле дроны не вытесняют бронетехнику с поля боя, а делают ее сильнее. По словам эксперта, сейчас наблюдается ранняя стадия доктринального сдвига, когда танки не списывают как морально устаревшее оружие, а интегрируют в единый сетевой комплекс с автономными и дистанционно управляемыми системами разведывательного и ударного профиля.

