'Очень тревожный сценарий': адмирал оценил вероятность того, что РФ нападет на страну ЕС

Если это произойдет, то США придется делать выбор.

Сценарий возможного нападения России на страну Европейского Союза рассматривается и вызывает беспокойство в НАТО.

Об этом в эфире Radio NV сказал Роб Бауэр, адмирал, председатель Военного комитета НАТО, отвечая на вопрос об аналитических прогнозах, что Россия, возможно, атакует страну Европейского Союза и откроет еще один фронт где-то в ЕС.

"Я верю в это, но это не связано с Украиной, это связано с Китаем. Сценарий, который очень беспокоит НАТО, заключается в том, что если Китай начнет налаживать связи с Россией и Тайванем, то в их интересах, и было бы очень полезно, если бы Россия напала на одного из союзников", - отметил он.

Адмирал объяснил, что если это произойдет, то Соединенным Штатам Америки придется выбирать и воевать на двух фронтах: один фронт - это Европа, а другой - на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам Бауэра, такой сценарий сейчас рассматривается и вызывает беспокойство в НАТО.

"Тогда Китай не будет воевать с НАТО, но Россия будет. И поскольку Россия все больше становится сателлитом Китая, им, вероятно, придется это сделать, иначе помощь Китая прекратится, например, в Украине. Да, я думаю, это очень тревожный сценарий", - предупредил он.

Готовность Европы к войне

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters отмечало, что 10 стран Европы готовят планы эвакуации населения на случай войны. Инициатива учитывает опыт полномасштабной войны в Украине.

Вадим Сухаревский, Герой Украины, заместитель командующего Оперативным командованием "Восток", экс-командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины отметил, что в вопросе вероятного нападения России на страны восточного фланга НАТО нужно рассматривать различные сценарии и разрабатывать доктрины в соответствии с ними.

На вопрос, как он оценивает состояние и готовность наших европейских партнеров к этому, Сухаревский ответил, что "по крайней мере на северном направлении - пытаются внедрять наш опыт и стараются".

