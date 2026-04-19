Шансы близки к нулю: адмирал оценил возможность Евросоюза создать альтернативу НАТО

НАТО – это "идеальная организация, чтобы защищать себя", поэтому альтернативу создавать нет смысла, считает адмирал.

Большую часть счета НАТО оплачивают страны, не являющиеся членами Евросоюза, поэтому до создания Европейской объединенной оборонной организации еще далеко.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал Роб Бауэр, адмирал, председатель Военного комитета НАТО, оценивая перспективы оборонного союза ЕС как некой альтернативы НАТО.

"Краткий ответ таков: шансы на это близки к нулю. Пока государство является основой нашего многостороннего сотрудничества, будет очень трудно прийти к соглашению относительно общей политики во внешних делах, общей политики в сфере безопасности, общей политики по всем вопросам, требующим более быстрой и совместной реакции со стороны государств", – отметил он.

Видео дня

Адмирал отметил, что 97% территории ЕС защищает НАТО. "Единственные страны, о которых мы говорим, что они не входят в НАТО, – это Ирландия, Австрия, Мальта и Кипр. Так что это немного людей. Большую часть счета НАТО по-прежнему оплачивают страны, не являющиеся членами ЕС. Поэтому мы далеки от Европейской объединенной оборонной организации", – сказал Бауэр.

В целом он считает странным идти по этому пути, если есть НАТО, ведь большинство стран ЕС являются членами этой организации. По словам главы Военного комитета НАТО, это "идеальная организация, чтобы защищать себя".

"Поэтому давайте работать над этим, укреплять эту организацию. Только тогда, когда европейские страны станут сильнее благодаря соглашениям в Гааге, где мы договорились приобрести необходимое оборудование и возможности в течение следующих 5–10 лет, мы достигнем тех возможностей, которые сейчас есть только у США", – сказал Бауэр.

Он добавил, что если это произойдет, если европейские страны приобретут возможности, которые сейчас есть только у США, то европейские страны "станут сильнее и смогут действовать как самостоятельно, так и в рамках Альянса".

Евросоюз, НАТО и США

Как сообщал УНИАН, ранее в Bloomberg отметили, что Евросоюз проведет имитационные учения по механизму взаимной помощи в случае нападения – пункту договора о создании блока, который стал более актуальным на фоне напряженности в НАТО.

По словам высокопоставленного представителя ЕС, эти учения будут имитировать процесс принятия решений, если государство-член обратится к другим странам ЕС за военной поддержкой. Учения пройдут с участием послов ЕС в Брюсселе, а затем на встрече министров обороны на Кипре в мае.

