Следователи подозревают в убийстве Немцова Украину, либералов и исламистов, но не Путина

Согласно сообщению на сайте Следсвенного комитета Российской Федерации, следствие рассматривает несколько версий убийства оппозиционного политика.

"На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий: убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, и фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей. Тщательно отрабатывается также и версия, связанная с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что у следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с его позицией относительно расстрела журналистов редакции журнала «Шарли Эбдо» в Париже. Кроме того, проверяется версия, связанная с внутриукраинскими событиями", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Москву вводят внутренние войскаТакже рассматриваются "версии, связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему, а также и другие бытовые версии".

Недовольства властей оппозиционной политической деятельностью убитого среди названных версий нет.

Также в СК РФ подчеркнули, что преступление было тщательно спланировано

"Организаторы и исполнители этого преступления были осведомлены о предполагаемом маршруте (Немцова - ред)", - говорится в сообщении.