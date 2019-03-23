В сеть слили первую серию нового сезона "Игры престолов"

Эпизод уже удален, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.

До премьеры заключительного сезона «Игры престолов» осталось три недели, но детали первой серии уже утекли в сеть.

Читайте такжеСтало известно, сколько времени понадобится для просмотра последнего сезона "Игры престолов"

На YouTube появилось видео, раскрывающее весь сюжет, которое вскоре было удалено, сообщает Super.

TheRealFrikiDoctor, сливший запись, ранее уже переходил дорогу HBO, сообщая подробности шестого сезона до его выхода.

Спойлеры перекочевали на Twitter и Reddit, испортив настроение тем, кто видеть их не хотел.

Как сообщал УНИАН, премьера последнего сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.