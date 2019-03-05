"Я знаю смерть. У нее много лиц": вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"

Новый восьмой сезон сериала "Игра престолов" станет финальным.

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны 14 апреля.

Герои сериала в финальном сезоне готовятся к финальной битве с Королем Ночи и его армией мертвых, среди которых теперь появился еще и один из драконов.

Видео: GameofThrones

Как сообщал УНИАН, ранее HBO поделился кадрами из восьмого, последнего, сезона популярного фэнтези-сериала "Игра престолов". Соответствующие снимки были обнародованы на официальной странице сериала "Игра престолов" в Тwitter. На представленных фото запечатлена большая часть главных героев телешоу.