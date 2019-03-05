"Я знаю смерть. У нее много лиц": вышел трейлер финального сезона "Игры престолов"
18:28, 05 марта 2019Мир
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Новый восьмой сезон сериала "Игра престолов" станет финальным.
"Игра престолов" выйдет на экраны в середине апреля / скриншот
Телеканал HBO опубликовал первый трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", который выйдет на экраны 14 апреля.
Герои сериала в финальном сезоне готовятся к финальной битве с Королем Ночи и его армией мертвых, среди которых теперь появился еще и один из драконов.
Видео: GameofThrones
Как сообщал УНИАН, ранее HBO поделился кадрами из восьмого, последнего, сезона популярного фэнтези-сериала "Игра престолов". Соответствующие снимки были обнародованы на официальной странице сериала "Игра престолов" в Тwitter. На представленных фото запечатлена большая часть главных героев телешоу.
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