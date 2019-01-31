Последняя попытка США и России договориться по ракетному договору провалилась
Последняя попытка США и России договориться по поводу контроля над вооружениями во время встречи ООН в Пекине не дала результатов.
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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине, сообщают российские СМИ. "К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная", - сказал Рябков.
На прошлой неделе Томпсон говорила, что предыдущие переговоры в Женеве также не привели к решению спора.
Она напомнила, что администрация Дональда Трампа "приостановит наши обязательства" по договору, если Россия не вернется к его выполнению до 2 февраля.
Вашингтон обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия из-за разработки и испытания новой крылатой ракеты 9M729.
Россия отрицает обвинения и называет неприемлемым требование США уничтожить все ракеты этого типа.
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано бывшим Советским Союзом и США еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил "холодную войну".