У России есть последний шанс вернуться к выполнению ракетного договора - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил, что РФ "имеет последний шанс", чтобы начать выполнять условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

НАТО имеет "много потенциальных путей" для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью информагентству dpa, обнародованном в пятницу, 4 января, пишет DW.

"Россия имеет последний шанс", - отметил Столтенберг. Генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий ДРСМД, то "есть много потенциальных путей, которыми НАТО может ответить".

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Напомним, что в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, одного из важнейших соглашений, заключенных между США и СССР во времена "холодной войны". По мнению Трампа, Россия не придерживается соглашения, разрабатывая крылатую ракету наземного базирования 9M729 (также известную как SSC-8) для комплекса "Искандер".

США считают, что для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия должна или избавиться от крылатых ракет 9М729, или модифицировать их таким образом, чтобы они не превышали допустимую дальность соответствии с требованиями соглашения. Россия, в свою очередь, отвергает упреки и требования США.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.