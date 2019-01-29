Bloomberg: США готовятся приостановить свое участие в ядерной сделке с Россией

В Вашингтоне никто не верит, что до конца недели Москва уничтожит свои ракеты, которые нарушают документ времен Холодной войны.

США планируют приостановить исполнение своих обязательств согласно Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, который Кремль подписал с Вашингтоном в 1987 году.

Таким образом, администрация Дональда Трампа сделает шаг навстречу полному отказу от одного из успешных достижений дипломатии времен Холодной войны. Об этом Bloomberg сказал неназванный чиновник Белого дома. Если Россия до выходных не уничтожит все свои ракеты 9М729, а также пусковые установки и оборудование, связанное с ними, США приостановят свое участие в договоре, который подписали еще Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

Собеседник издания не уточнил, собираются ли США одновременно объявить о плане своего полного отказа от договоренностей, что дало бы старт процессу, который бы длился полгода. В НАТО же чиновники уже несколько месяцев готовятся к краху ядерного договора.

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Президент Дональд Трамп в октябре пригрозил, что хочет вывести свою страну из него. Но после консультаций с канцлером Германии Ангелой Меркель и другими союзниками он решил отложить этот радикальный шаг. В начале декабря Госсекретарь Майкл Помпео сказал, что США дадут России еще два месяца на возврат к исполнению обязательств.