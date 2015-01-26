Украинцы под стенами Белого дома потребовали от Обамы оказать Украине военную помощь (фото, видео)

Украинцы в Вашингтоне собрались под стенами Белого дома с призывом к президенту США Бараку Обаме оказать Украине военную помощь и усилить санкции против России.

Как сообщает VIDIA, сначала митинг был запланирован как часть всемирной акции в поддержку незаконно лишенной свободы властью России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко. Однако, учитывая события последних дней в Украине, украинцы решили также обратиться к властям США с требованием немедленно начать выполнение «Акта в поддержку свободы в Украине», который предусматривает расширение поддержки Украины в противостоянии с Россией.

«Офицер украинской армии, военнопленный, член украинского парламента Надежда Савченко голодает с 13 декабря прошлого года, заявив, что никаких других средств борьбы с несправедливостью по отношению к ней она не имеет», - напомнили организаторы акции #FreeSavchenko в Вашингтоне.

Читайте такжеСегодня по всему миру пройдут акции с требованием к Кремлю освободить Савченко

«С точки зрения последних печальных событий на линии фронта в восточной Украине, этот митинг будет в первую очередь адресован правительству США. Мы хотим поблагодарить за принятие закона о поддержке свободы в Украине, и настаиваем на его срочной реализации», - заявили активисты.

«Российские войска не знают границ. Они игнорируют соглашение о прекращении огня и массово атакуют, заходя на суверенные украинские территории, - отметили организаторы акции. - Слишком много жизней уже потеряно. Нет больше времени ждать. Действовать необходимо сейчас. Страдает не только Украина. Целый мир находится в опасности. Путин является глобальной угрозой. Путина необходимо остановить уже сейчас».

По словам журналистки Мирославы Гонгадзе, в этот раз людей под Белый дом пришло еще больше, чем раньше, – на демонстрацию в связи с обстрелом мирных жителей в автобусе под Волновахой.