МИД Литвы: Евросоюз должен оказать Украине военную поддержку

Такое мнение в интервью радио "Свобода" высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. "Мы должны поддержать Украину в политическом, экономическом и военном плане. Тем более, что они противостоят внешней агрессии", - отметил литовский министр.

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По его убеждению, Украина сама должна выбирать свой внешнеполитический курс, и никто не может влиять на ее выбор.

"Думаю, что прошло время, когда большие или маленькие говорили другим, что они должны, а что не должны делать. Были разные тайные пакты, секретные протоколы. Надеюсь, что это время прошло. А если кто-то думает, что это время еще не прошло и хочет и дальше это продолжать, то мы должны дать этому отпор", - подчеркнул Линас Линкявичус.

Напомним, 24 ноября на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что решение о возможном вступлении страны в НАТО будет принято на всеукраинском референдуме.

Отметим, что вступление страны в НАТО не требует согласия ее населения. Из 28 стран-членов НАТО только 2 - Венгрия и Словения проводили референдум по этому вопросу.

Украина официально отказалась от предыдущего курса на вступление в НАТО в 2010 году, сразу после прихода к власти Виктора Януковича.