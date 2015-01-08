Выжившие сотрудники Charlie Hebdo издадут новый номер, "потому что глупость не победит"

Как передает Слон.ру, об этом сказал колумнист еженедельника Патрик Пеллу (Patrick Pelloux), на слова которого ссылается AFP.

«Это очень тяжело. Мы все испытываем и скорбь, и страх, но мы все равно сделаем это, потому что глупость не победит», — сказал журналист.

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