Выжившие сотрудники Charlie Hebdo издадут новый номер, "потому что глупость не победит"
15:01, 08 января 2015Мир
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Оставшиеся в живых сотрудники редакции сатирического журнала Charlie Hebdo соберутся для выпуска нового номера издания.
REUTERS
Как передает Слон.ру, об этом сказал колумнист еженедельника Патрик Пеллу (Patrick Pelloux), на слова которого ссылается AFP.
«Это очень тяжело. Мы все испытываем и скорбь, и страх, но мы все равно сделаем это, потому что глупость не победит», — сказал журналист.
Читайте такжеРасстрелявшие редакцию Charlie Hebdo террористы атаковали заправку, полиция перекрыла дороги – СМИПодготовка нового номера, выход которого намечен на 14 января, пройдет вне помещения редакции, которое недоступно после теракта, уточнил он.
В ходе нападения троих вооруженных людей на Charlie Hebdo 7 января были убиты 12 человек, еще 11 были ранены. Среди жертв оказались главный редактор издания Стефан Шарбонье и пятеро художников-карикатуристов.
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