При стрельбе в офисе французской Charlie Hebdo погибло 12 человек, в том числе полицейские (видео)

Продолжение: Число жертв нападения на Charlie Hebdo в Париже увеличилось до 12 человек

Двое вооруженных мужчин ворвались в офис французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в центре Парижа и устроили там стрельбу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Le Figaro.

Информация о числе жертв нападения в настоящий момент уточняется. В парижской полиции заявили о гибели 11 человек, в том числе двоих полицейских, передает Ouest France. Ранее издание со ссылкой на местное телевидение сообщало о гибели десяти человек.

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«Около 11:30 утра (13:30 мск — прим. "Ленты.ру") двое мужчин, вооруженных автоматами Калашникова и гранатометом ворвались в офис Charlie Hebdo в одиннадцатом округе Парижа. У них завязалась перестрелка с полицией», — заявил источник в правоохранительных органах. Нападавшим удалось скрыться.

Voiture de police cible tirs bvd richard Lenoir #CharlieHebdopic.twitter.com/1CvlyEAYUP — William Molinié (@WilliamMolinie) January 7, 2015

В связи с произошедшим президент Франции Франсуа Олланд созывает срочное заседание кабинета министров, передает Agence France-Presse. Оно должно состояться в 14:00 по местному времени. В настоящее время Олланд, а также премьер-министр Мануэль Вальс, глава МВД Бернар Казнев и мэр Парижа Анн Идальго едут на место происшествия.