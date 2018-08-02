На суде по делу Манафорта показали его куртку из страусиной кожи за $15 тысяч

В период с 2010 по 2014 годы Манафорт потратил на одежду почти миллион долларов.

Скандальный политтехнолог Пол Манафорт, консультировавший экс-президента Януковича и Партию регионов, согласно позиции обвинения тратил тысячи долларов на роскошную одежду и экстравагантные аксессуары.

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Об этом сообщает Business Insider. Отмечается, что на судебном заседании в среду были представлены, в частности, фотографии дорогой одежды Манафорта. Среди них - куртку из страусиной кожи стоимостью в 15 тысяч долларов. Вещь была приобретена через международный денежный перевод.

Behold. The $15,000 ostrich coat Manafort bought with an international wire transfer, according to a men’s clothier who testified today. Government exhibit pic.twitter.com/BjuQ39ZeJ0 — Kara Scannell (@KaraScannell) 1 августа 2018 г.

I love how all the Justice Department photos of Paul Manafort's clothes look like they're from a listing for an apartment sublet on craigslist pic.twitter.com/sOLIFMMsQ4 — Katherine Miller (@katherinemiller) 2 августа 2018 г.

Прокуроры сообщили и о прочих дорогих приобретениях Манафорта. В частности, о часах за 21 тысячу долларов.

Как сообщает «Радіо Свобода», продавец элитной одежды Максимилиан Кацман на суде рассказал, что в период с 2010 по 2014 годы Манафорт потратил на одежду 929 тысяч долларов. Лишь в 2013 году, по информации прокуроров, траты обвиняемого на одежду составили 440 тысяч.

Еще один свидетель обвинения Даг ДеЛука, рассказал, что Манафорт нанимал его как ландшафтного дизайнера для проведения работ в доме его дочери в пригороде Вашингтона. Стоимость самого дома составляет почти два миллиона долларов.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее заявил, что Манафорт, работавший на экс-президента Януковича, заработал в Украине более 60 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Манафорту в США предъявлены 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. За все это Манафорту может грозить до 80 лет тюрьмы.