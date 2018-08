На суде по делу Манафорта показали его куртку из страусиной кожи за $15 тысяч

Скандальный политтехнолог Пол Манафорт, консультировавший экс-президента Януковича и Партию регионов, согласно позиции обвинения тратил тысячи долларов на роскошную одежду и экстравагантные аксессуары.

Читайте такжеТрещины на стенах и потолках: что происходит в Межигорье после побега Януковича (видео)

Об этом сообщает Business Insider. Отмечается, что на судебном заседании в среду были представлены, в частности, фотографии дорогой одежды Манафорта. Среди них - куртку из страусиной кожи стоимостью в 15 тысяч долларов. Вещь была приобретена через международный денежный перевод.

Behold. The $15,000 ostrich coat Manafort bought with an international wire transfer, according to a men’s clothier who testified today. Government exhibit pic.twitter.com/BjuQ39ZeJ0

I love how all the Justice Department photos of Paul Manafort's clothes look like they're from a listing for an apartment sublet on craigslist pic.twitter.com/sOLIFMMsQ4