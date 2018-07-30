Манафорт получил в Украине более 60 миллионов долларов – спецпрокурор Мюллер

Отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Манафорта начнется уже завтра, 31 июля.

Скандальный политтехнолог Пол Манафорт, работавший на экс-президента Януковича, заработал в Украине более 60 миллионов долларов, заявил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

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Как сообщает Bloomberg, соответствующее заявление Мюллер сделал накануне судебного заседания по делу Манафорта.

Обвинение собирается доказать в суде, что политтехнолог получил эти деньги и не сообщил о "значительном проценте" этих средств в своих налоговых декларациях.

Отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Манафорта начнется уже завтра, 31 июля.

Как сообщал УНИАН, дело Манафорта является частью расследования спецпрокурора Департамента юстиции США Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их результат в пользу Трампа.

Манафорт долгое время работал в Украине, консультируя Партию регионов и бывшего президента Виктора Януковича. Он также является бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа.

Манафорту предъявлено обвинение в отмывании средств, которые он получил, работая в Украине. Его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался как иностранный агент, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен Януковича.

В обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечается, что Манафорт и его бизнес-партнер Рик Гейтс получили десятки миллионов долларов за сотрудничество с окружением Януковича. В частности, между 2006 и 2015 годами они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, политических сил Партии регионов и «Оппозиционного блока».

28 июля следственная группа спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и партией «Оппозиционный блок».