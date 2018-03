Глава Евросовета поддержал Лондон в конфликте с Россией из-за отравления Скрипаля

Председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй относительно ее обвинений Москвы в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом политик написал в своем Twitter.

"Я выражаю мою полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом жестокой атаки, инспирированной, вероятнее всего, Москвой", – говорится в сообщении.

Он заявил также, что готов поставить этот вопрос на повестку дня саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely by Moscow. I'm ready to put the issue on next week's #EUCO agenda.