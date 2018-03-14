Глава Евросовета поддержал Лондон в конфликте с Россией из-за отравления Скрипаля

Дональд Туск готов поставить этот вопрос на повестку дня саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил поддержку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй относительно ее обвинений Москвы в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом политик написал в своем Twitter.

"Я выражаю мою полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом жестокой атаки, инспирированной, вероятнее всего, Москвой", – говорится в сообщении.

Он заявил также, что готов поставить этот вопрос на повестку дня саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely by Moscow. I'm ready to put the issue on next week's #EUCO agenda. — Donald Tusk (@eucopresident) 14 марта 2018 г.

Как сообщал УНИАН, 4 марта из торгового центра в Солсбери с отравлением неизвестным веществом были госпитализированы 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6, и его 33-летняя дочь. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживанию улиц.

Сегодня, 14 марта, Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановлении контактов высокого уровня с РФ из-за противозаконного использования российским государством силы на территории Великобритании.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.