Отравление Скрипаля: Британия вышлет из страны 23 российских дипломата

У российских дипломатов будет неделя, также Британия будет проводить проверки российских частных самолетов.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля.

Об этом заявил премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в Палате общин (нижней палате британского парламента), которое транслировалось на онлайн-ресурсе Reuters TV. У российских дипломатов, которым предписано покинуть Великобританию, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер.

"Я продолжаю считать, что это не соответствует нашим национальным интересам, чтобы прекратить диалог между Соединенным Королевством и Российской Федерацией, но в результате этого ужасного акта против нашей страны эти отношения не могут не измениться. Поэтому мы приостановим все запланированные двусторонние контакты высокого уровня между Соединенным Королевством и Российской Федерацией. Это включает отозвание нашего приглашения министру иностранных дел России Сергею Лаврову для осуществления ответного визита в Соединенное Королевство и подтверждения, не будет визитов министров или членов Королевской семьи на Чемпионат мира в России (по футболу) этим летом", - сказала Мэй.

Также она подтвердила, что различными учреждениями, которые отвечают за национальную безопасность, будет применен ряд инструментов для того, чтобы "противостоять угрозам в деятельности враждебного государства".

Британия будет проводить проверки российских частных самолетов, заморозит "сомнительные" счета, также сообщила Мэй.

При этом она сказала, что о некоторых мерах она не может говорить публично, потому что это касается национальной безопасности.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории. В среду утром, по словам Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ.

Российская сторона тем временем заявила, что не принимает «ультиматум» Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.