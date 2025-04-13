Россия использует беспилотники для выслеживания украинских орудий.

Российская тактика контрбатарейного огня в войне в Украине становится все более гибкой и изощренной. Как пишет Business Insider, согласно отчету британского Центра исторического анализа и исследований конфликтов, улучшенный российский контрбатарейный огонь снизил эффективность украинской артиллерии, и это также может угрожать силам НАТО в будущей войне.

Как отмечают исследователи, в советской системе цель заключалась в "постоянном давлении на собственные огневые средства противника". Предполагалось, что это гарантирует огневое превосходство, которое, в свою очередь, считалось необходимым для успеха.

"Этот подход был относительно эффективен, пока Украина концентрировала свою артиллерию и узлы управления, в результате огонь батареи мог быть достаточно эффективным против такой крупной цели на обширных украинских равнинах", - говорится в отчете.

Видео дня

Однако позже Украина начала рассредоточивать свою артиллерию, и одиночные пушки в разных местах координировали свой огонь. Это вынудило Россию использовать слишком много дефицитных артиллерийских снарядов. "Физика проблемы стрельбы заключается в том, что одна пушка в лесной полосе является очень плохой целью для неуправляемого огня батареи с ограниченным боезапасом", — отмечается в отчете.

Однако Россия нашла решение этой проблемы, отмечают аналитики:

"В дополнение к акустическим датчикам и контрбатарейным радарам, которые многие армии используют для обнаружения вражеских орудий, Россия добавила множество разведывательных и ударных беспилотников, а также управляемых артиллерийских снарядов".

Так, российские беспилотники "Орлан" ищут вспышки выстрелов и тепловые сигнатуры украинских орудий, а затем направляют артиллерийские снаряды к цели.

"Например, "Орлан-30" может передавать видеоданные на расстояние до 120 километров и имеет восьмичасовую автономность, что позволяет ему проникать глубоко в тыловые позиции Украины или зависать в течение длительного времени над линией фронта", — говорится в отчете.

Россия также развернула ряд реактивных систем залпового огня, устанавливаемых на грузовиках, включая новую "Торнадо-С" с 12 300-мм ракетами и 220-мм ракетную систему БМ-27 "Ураган". Во время Второй мировой войны РСЗО использовались для неточной, но разрушительной сплошной бомбардировки, однако современные российские РСЗО также могут стрелять управляемыми снарядами.

"Также имеются свидетельства прямой связи между беспилотными летательными аппаратами и орудиями, что может привести к новой форме контрбатарейной войны, в которой одиночным орудиям назначаются беспилотный летательный аппарат и магазин управляемых снарядов для поиска и поражения артиллерии противника по желанию", — говорится в отчете.

В то же время аналитики отмечают, что Украина успешно атаковала крупные российские контрбатарейные радары, заставив Россию использовать меньшие радары, "что указывает на то, что в этой системе контрбатарейной борьбы есть уязвимости, которые можно использовать", - указывают аналитики.

Война в Украине

Как писало WSJ, российский способ ведения войны опирается на беспилотники для обнаружения целей и мощь своих бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте для захвата украинской территории.

"Каждый элемент атаки поддерживает другие, происходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного кома, заставляя украинских военных отступать", - написало издание.

Также The Sun отмечало, что ударные дроны стали доминирующим убийцей на фронте в Украине.

По данным западных экспертов, восемь из десяти солдат, убитых и раненых, были атакованы устройствами, пилоты которых часто находились за много километров от линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: