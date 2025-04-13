Издание отметило, что оккупанты выработали некую комбинацию, которая вынуждает украинских военных на передовой отступать.

Российские оккупанты продвигаются вперед на фронте в Украине, сочетая грубую силу, как была у Красной армии, с помощью современных технологий.

Как пишет издание Wall Street Journal (WSJ), российский способ ведения войны опирается на беспилотники для обнаружения целей и мощь своих бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте для захвата украинской территории. "Каждый элемент атаки поддерживает другие, происходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного кома, заставляя украинских военных отступать", - написало издание.

Результатом такой тактики, как отметил WSJ, становится изнурительное наступление на разрушенные украинские города и села ценой тысяч убитых и раненых в неделю.

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The Wall Street Journal поговорил с украинскими и российскими солдатами, а также военными аналитиками, чтобы понять, как это работает.

У россиян в воздухе над линией фронта в любой момент времени находятся сотни разведывательных беспилотников. Они дают российским военным подробную информацию об украинских военных, выступающих против них.

"Российские войска используют их для обнаружения украинских артиллерийских орудий и крупных скоплений войск в лесных массивах, блиндажах и траншеях, а затем планируют удары и атаки по этим позициям", - детализировало издание.

В частности, "Орланы" почти постоянно находятся в небе вблизи линии фронта, пытаясь обнаружить ключевые опорные пункты или командные центры ВСУ. Но уже несколько месяцев ВСУ отбиваются от "Орланов", используя небольшие взрывные беспилотники, чтобы сбивать их в небе.

Как только оккупанты получают разведданные, то отправляют свои большие бомбы. Российские самолеты взлетают с аэродромов в глубине РФ, неся советские бомбы весом до 3 тонн, оснащенные системами наведения.

У РФ было преимущество в ратиллерии с самого начала войны, что позволяло ей наносить удары по украинским войскам и технике. Затем артиллерия была дополнена ударными беспилотниками, такими как "Ланцет", эффективными против украинской бронетехники и артиллерийских орудий.

Российские войска используют небольшие быстрые ударные беспилотники, которые могут вывести из строя все виды транспортных средств.

"Они также используют артиллерию и беспилотники для ударов по транспортным средствам, доставляющим свежие войска или припасы на передовую или пытающимся эвакуировать раненых", - написало издание.

WSJ отметил, что на открытых полях российские командиры часто отправляют солдат к линии фронта Украины на небольших быстрых транспортных средствах, таких как мотоциклы. Они мчатся вперед с главной целью - выжить достаточно долго, чтобы обнаружить позиции украинских солдат, которые стреляют по ним, пытаясь остановить их. Затем российская артиллерия может нацелиться на украинцев.

В городах российская пехота проводит беспощадные атаки. Часто отправляемая вперед по трое, она бежит между зданиями под огнем украинских минометов и взрывных беспилотников. "Выжившие оккупанты затаиваются в здании и ждут подкрепления. Когда соберется достаточно людей, они снова отправляются в атаку", - подытожило издание.

Война в Украине: новости

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала этого года российские захватчики понесли рекордные потери при попытках наступления.

А начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко сообщил, что у оссиян есть достаточно сил для того, чтобы повторить операцию вроде той, что была в мае 2024 года, когда РФ начала наступление на севере Харьковщины.

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