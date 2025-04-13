По словам экспертов, беспилотники изменили характер современной войны.

Ударные дроны стали доминирующим убийцей на фронте в Украине, пишет The Sun on Sunday.

"Цифры западных официальных лиц свидетельствуют, что восемь из десяти солдат, убитых и раненых, были удаленно атакованы устройствами, пилотируемыми молодыми солдатами, часто находящимися за много километров от линии фронта", - говорится в статье.

Со ссылкой на официальные лица отмечается, что беспилотники заменили традиционные артиллерийские удары по целям и теперь обеспечивают 70 до 80% потерь российских и украинских военных.

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Чиновники также добавили, что Украина ежедневно подвергается атакам не менее 100 беспилотников - примерно по одному каждые 15 минут. Эти дроны-камикадзе дешевы в производстве и очень эффективны. Они могут зависать в определенной области, прежде чем им будет назначена цель для атаки.

Как отметил бывший офицер разведки британской армии Фил Ингрэм, очевидно, что дроны изменили характер современной войны:

"Эти поразительные цифры показали, что дроны будут играть значительную роль во всех будущих военных кампаниях".

Британские эксперты по обороне предупреждают, что характер военных действий быстро меняется, призывая начать создавать собственные эскадрильи ударных беспилотников.

Украинские операторы беспилотников теперь настолько эффективны, что стали основной целью для российских контрударов.

"Если они обнаруживают оператора беспилотника, все бросается в нас", - заявил пилот беспилотника, сержант-майор Василий.

Кроме того, отмечается, что Украина разработала беспилотники "Троянский конь", содержащие компьютерные вирусы. Они предназначены для того, чтобы помогать раскрывать местонахождение российских операторов беспилотников.

Также сообщается, что только с января по март текущего года Россия выпустила по Украине 10 500 планирующих бомб. Акцентируется, что россияне превратили эти так называемые "глупые бомбы" в высокоточное оружие.

В прошлом году Россия объявила, что начала разработку новой планирующей бомбы под названием "Дрель", основанной на кассетных боеприпасах, которые запрещены более чем в 100 странах.

Дроны на войне в Украине

Напомним, как заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, украинские военные обнаруживают и уничтожают более 65% всех целей оккупантов с помощью дронов:

"Более 65% всех целей противника, воюющих против нас, которые враг применяет - а это техника, живая сила, огневые средства для совершения ударно-штурмовых действий - выявляются и уничтожаются Силами обороны именно за счет беспилотных систем".

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