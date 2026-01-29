Какое средство для сбивания 'Шахедов' наиболее эффективно: объяснение эксперта

По его словам, когда мы проводили операцию на Курщине, мы применяли в частности аэростаты.

Самое эффективное средство сбивания "Шахедов" – легкомоторная авиация, также могут помочь аэростаты. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Когда мы проводили операцию на Курщине, мы применяли аэростаты украинской компании, которая имеет самое современное оборудование для их производства. Имеет все, что необходимо для того, чтобы эти аэростаты поднять. Мы были обеспечены связью на Курщине именно с помощью ретрансляторов, которые стояли на наших привязных аэростатах", - сказал он.

По его словам, мы получили около 200 радаров от партнеров, и если использовать аэростаты с этими радарами, можно полностью перекрыть всю границу. Криволап объясняет, что таким образом мы не пропустим ни одного средства, которое залетает в наше пространство.

Видео дня

Проблема "Шахедов": последние новости

Как сообщал УНИАН, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что "Шахеды" - это уже обычное оружие, которое не является супертехнологичным и которое сбивается всеми средствами противовоздушной обороны.

Так, отметил он, для уничтожения "Шахедов" нужно придумать максимально дешевое оружие, которое будет максимально эффективным, чтобы россияне понимали, что запуская по нам 300 "Шахедов" ценой от 60 до 100 тысяч долларов, они будут уничтожены дронами ценой по 2,5 тысячи долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: