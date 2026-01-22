'Шахеды' должны сбивать не над Киевом или другими городами, а при пересечении границы, - депутат

Костенко отмечает, что необходимо сделать так, чтобы россиянам было невыгодно запускать по нам "Шахеды".

Мы не должны допускать, чтобы "Шахеды" сбивались над Киевом, Одессой, Херсоном или другими городами – они должны все сбиваться при пересечении украинской границы. Об этом в эфире Radio NV сказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о том, что министр обороны Украины Михаил Федоров ставит задачу уничтожить российские ударные беспилотники как явление, и можно ли сделать это уже в этом году, Костенко сказал, что "это можно сделать".

"И Михаил, который докладывал нам как Комитету, на это также надеется. Он правильно говорит. Моя точка зрения, что мы не должны допускать, чтобы "Шахеды" сбивались над Киевом, над Одессой, над Херсоном, над другими городами. Они должны все сбиваться при пересечении украинской границы. Километр-два, ну, пусть 10. Но точно не долетать, не влетать в Киев", - подчеркнул депутат.

Видео дня

Он отметил, что "Шахеды" - это уже обычное оружие, которое не является супертехнологичным и которое сбивается всеми средствами противовоздушной обороны.

"Вопрос в том, что просто нет этих средств ПВО", - сказал Костенко.

Так, отметил он, для уничтожения "Шахедов" нужно придумать максимально дешевое оружие, которое будет максимально эффективным, чтобы россияне понимали, что запуская по нам 300 "Шахедов" ценой от 60 до 100 тысяч долларов, они будут уничтожены дронами ценой по 2,5 тысячи долларов.

"Здесь простая экономика, которую нужно привести к тому, чтобы россиянам просто было невыгодно пускать эти "Шахеды", - подчеркнул представитель Комитета.

По его словам, мы уже движемся в направлении необходимого "дешевого оружия".

"Это антишахедные дроны, это ракеты ПЗРК или ЗРК, те, что наше производство тоже начинает делать", - пояснил Костенко.

Оружие против "Шахедов": последние новости

Как сообщалось, Геннадий Сульдин, соучредитель одесской волонтерской группы "Технари" отметил, что учебно-боевые легкие штурмовые самолеты L-159, которые Украина может купить в Чехии, являются одним из лучших решений для сбивания вражеских дронов.

Штурмовые самолеты, в частности, имеют оптимальное вооружение против "Шахедов". Кроме того, эксплуатация L-159 относительно дешевая, самолет неприхотлив в обслуживании.

Вас также могут заинтересовать новости: