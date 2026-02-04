Битва за небо над Украиной вступила в новую фазу, - Business Insider

Теперь над Украиной дроны воюют против дронов.

Появление дронов-перехватчиков в Силах обороны спровоцировало гонку технологий в этом сегменте вооружений: россияне придумывают способы защитить свои "Шахеды" от перехватчиков, украинцы пытаются не допустить этого. Об этом пишет Business Insider.

"Беспилотники-перехватчики в прошлом году стали важным и недорогим инструментом, который Украина использует для защиты от усиления российских атак. Некоторые украинские беспилотники-перехватчики стоят всего 2500 долларов – лишь часть цены российских беспилотников, стоимость которых оценивается от 10 000 до 100 000 долларов, в зависимости от их назначения на поле боя", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что россияне постоянно ищут способы сделать украинские дроны-перехватчики неэффективными. Для этого оккупанты модифицируют свои БПЛА так, чтобы те летали быстрее и выше, ставят на них камеры заднего вида, чтобы своевременно реагировать на появление перехватчика, и т. д. Эти изменения заставили украинскую оборонную промышленность адаптироваться.

Со ссылкой на западных военных чиновников и украинские организации, Business Insider пишет, что дроны-перехватчики сбили тысячи российских беспилотников в течение прошлого года. При этом в НАТО отмечают успех технологии перехватчиков как недорогого средства противовоздушной обороны.

Алекс Рослин, координатор зарубежной поддержки в компании "Дикі Шершні", рассказал изданию, что процесс модернизации дронов происходит ежедневно на всех уровнях производственного процесса - от усовершенствования отдельных компонентов до внедрения новых систем.

По словам Алексея, заместителя командира мобильного подразделения противовоздушной обороны Войск территориальной обороны Украины, между украинскими производителями дронов существует высокая конкуренция, что побуждает их постоянно совершенствовать свою продукцию, чтобы успешнее противостоять российским угрозам.

Подразделение Алексея, отвечающее за защиту неба над городом Ирпень, ранее полагалось в этом на тяжелые пулеметы M2 Browning, установленные на пикапах. Однако в прошлом году ребята начали осваивать дроны-перехватчики, способные летать со скоростью до 300 километров в час и достигать высоты до 6000 метров.

По словам бойца, перехватчик, с которым работает его экипаж, обновляется каждые шесть месяцев на основе отзывов самих солдат.

