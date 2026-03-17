Иран купил в РФ три 'Варшавянки', одна из них уже потоплена ATACMS: какова судьба остальных

Эти подводные лодки чаще находились на ремонте, чем выходили в море.

Во время продолжающегося конфликта против Ирана американские военные впервые потопили оперативно-тактическими баллистическими ракетами большое количество кораблей иранского флота. В частности, в этом списке числится как минимум одна подводная лодка проекта 877 "Варшавянка", которая, вероятно, была потоплена ударом ракеты ATACMS. Об этом пишет Defense Express.

"Нюанс ситуации заключается в том, что у Ирана было всего три подводные лодки проекта "Варшавянка", которые в основном стояли на ремонте, чем выходили в море. А контекст, в котором состоялась поставка этих подводных лодок Тегерану, выглядит отдельно показательным", - отмечается в материале.

По словам аналитиков, вышеупомянутые три подводные лодки проекта "Варшавянка" в составе иранского флота имели названия Tareg (закладка состоялась в апреле 1991 года), Noor (закладка состоялась в декабре 1991 года) и Yunes (закладка в феврале 1992 года).

"Из сроков закладки всех трех подводных лодок следует, что контракт на их поставку Тегерану заключал еще СССР, а вот непосредственно выполняла Россия. Отдельно интересно, что если первые две подводные лодки для Ирана россияне смогли ввести в строй в декабре 1992 года, то уже третью - лишь в сентябре 1996 года. Что иллюстрирует, в частности, уже на тот момент уровень падения производственной дисциплины на предприятиях российского ВПК", - анализируют в Defense Express.

Ссылаясь на российские источники, эксперты говорят, что все три "Варшавянки" для иранского флота не "отличились" ничем иным, кроме затяжного пребывания на ремонтах, начиная с 2010-х годов. По состоянию на февраль 2026 года в строю ВМС Ирана находилась только одна подводная лодка этого проекта, а остальные две стояли на ремонте в сухом доке.

"Если брать период именно после 1991 года, то Иран, возможно, является единственной страной, которой Россия в "комплекте" к подводным лодкам семейства "Варшавянка" не поставляла противокорабельные крылатые ракеты 3М54 "Калибр". Стандартный боезапас на подводных лодках проекта 877 составляет 18 торпед или 24 морские мины на шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм", - подчеркнули аналитики.

Ранее The Wall Street Journal писал, что США активно запускают дроны Reaper против Ирана, хотя и платят за это высокую цену. В частности, около десятка MQ-9 было потеряно в воздухе или на земле в результате атак иранских ракет. Однако потери не останавливают США, которые одновременно используют до 10 дронов MQ-9 над Ираном.

В то же время в Fire Point рассказали, когда Украина для отражения атак РФ сможет применить собственные ракеты. Как отметил конструктор оборонной компании Денис Штилерман, это может произойти в 2027 году.

"Основная идея этой инициативы - мы создали перехватчик, клон С-400. Он легче, чем С-400, потому что изготовлен из композитных материалов. Идея такова: мы открываем весь софт, у нас нет кил-свитча, то есть мы не можем дистанционно его отключить после того, как передадим европейцам. И тогда мы вместе с ними строим на базе этого перехватчика перехватчики для баллистики", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: